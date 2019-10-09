ABD'de kızlarının sınav puanını yükseltmek için rüşvet veren çifte hapis cezası

ABD'de kızlarının sınav puanını yükseltmek için rüşvet veren çifte hapis cezası

Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme, üniversite giriş sınavı SAT ve ACT'de kızlarının puanını yükseltmek için rüşvet veren ebeveynlerin 1 ay hapis cezasına, 1 yıl denetimli serbestlik süresini tamamlamasına, 250'şer saat kamu hizmeti yapmasına ve 45 bin dolar para cezası ödemesine hükmetti

09.10.2019 14:51
ABD'de kızlarının sınav puanını yükseltmek için rüşvet veren çifte hapis cezası

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üniversite giriş sınavı olarak kabul edilen SAT ve ACT'de kızlarının puanını yükseltmek için rüşvet veren ebeveyn bir ay hapis cezasına çarptırıldı.


Salı günü görülen davada mahkeme, New Yorklu Gregory ve Marcia Abbott'un hapis cezasına ek olarak 1 yıl denetimli serbestlik süresini tamamlamasına, 250'şer saat kamu hizmeti yapmasına ve 45 bin dolar para cezası ödemesine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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