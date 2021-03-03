ABD'de kısıtlama krizi: Teksas yasakları kaldırıyor
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ABD'de kısıtlama krizi: Teksas yasakları kaldırıyor

03.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:05
ABD'de kısıtlama krizi: Teksas yasakları kaldırıyor

ABD'de Başkan joe Biden, koronavirüs tedbirlerinin devamınından yana tavır alırken, Teksas Valisi Greg Abbott, eyalette 10 Mart itibariyle yasakların tamamen kalkacağını açılması krize neden oldu.

ABD'de Başkan joe Biden, koronavirüs tedbirlerinin devamınından yana tavır alırken, Teksas Valisi Greg Abbott, eyalette 10 Mart itibariyle yasakların tamamen kalkacağını açılması krize neden oldu. 

ABD'de Başkan joe Biden, koronavirüs tedbirlerine yönelik devam edilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürürken, Teksas Valisi Greg Abbott, eyalette kritik bir karara imza attı. ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott, dün akşam yaptığı açıklamada, Teksas'ta maske kullanımını kaldıracağını ve işletmelerin gelecek hafta tam kapasiteyle yeniden açılmasına izin vereceğini duyurdu. Cumhuriyetçi Parti üyesi Abbott, "Artık Teksas'ı % 100 açmanın zamanı geldi," dedi. Teksas'ta alınan kritik karara Michigan, Louisiana ve Mississippi gibi diğer eyaletlerden de destek geldi.

10 MART'TA YÜRÜLÜĞE GİRECEK

Abbott, salgın sırasında daha önce uygulanan koronavirüs önlemlerinin çoğunu iptal eden 'yürütme emrini' imzaladı.  Buna göre, 10 Mart'ta yürürlüğe girecek olan yeni yürütme emri, tüm maske gereksinimlerini kaldırılacak. Yerel makamların maske takmayan kişileri cezalandırmasını yasaklayacak. Abbott sosyal medyada yayınladığı mesajında, "Önümüzdeki hafta 7 milyondan fazla aşı yapılacak. Haftada yaklaşık 1 milyon yapıyoruz. Bugün sadece 216.000 aşı yaptık. Yaşlıların % 50'den fazlası aşılanacak. Hastanede yatışlar ve pozitiflik oranı, 4 ayın en düşük seviyesinde. Tüm Teksaslılar güvenli uygulamaları biliyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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