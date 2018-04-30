ABD'de Kişisel Harcamalar Arttı

NEW ABD'de kişisel harcamalar martta yüzde 0,4 artarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi de yıllık bazda 1,9 seviyesine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, kişisel harcamalar martta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı ve beklentileri karşıladı.

Şubatta yüzde 0,2 artan kişisel harcamalara dair piyasa beklentisi martta yüzde 0,4 artış göstermesi yönündeydi.

Kişisel gelirler yüzde 0,3 arttı



Rapor, Amerikalıların kişisel gelirlerinin martta yüzde 0,3 arttığını ortaya koydu.

Şubat ayında da artış gösteren kişisel gelirler verisi yüzde 0,4'ten yüzde 0,3'e çekildi.

Kişisel gelirlerin martta yüzde 0,4 yükselmesi bekleniyordu.

Çekirdek PCE fiyat endeksi beklenti paralelinde

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi de mart ayında piyasa beklentileri doğrultusunda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi.

Çekirdek PCE fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artış göstermişti.

Uzmanlar, enflasyon açısından işlerin Fed'in istediği yönde ilerlediğini bildirdi.