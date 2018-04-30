ABD'de Kişisel Gelirler Mart'ta Yüzde 0.3 Arttı (2)

– ABD'de kişisel gelirler Mart ayında yüzde 0.3 artışla 47.8 milyar dolar yükseldi. Harcanabilir kişisel gelirler aynı dönemde yüzde 0.3 artışla 39.8 milyar dolar yükseldi. Kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0.4 artışla 61.7 milyar dolar arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre reel harcanabilir gelirler ise Mart'ta yüzde 0.2 artarken, reel kişisel tüketim harcamaları yüzde 0.4 arttı. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi yüzde 0.1'in altında bir oranda düştü. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu PCE endeksi ise yüzde 0.2 arttı.

Reel PCE Mart ayında 40 milyar dolar artarken, bu artışın 24.2 milyar doları ürün harcamalarından, 26.8 milyar doları hizmet harcamalarından oluştu.

Açıklamaya göre eğlence ürünleri ve araç satınalmaları harcamalardaki artışta etkili oldu.

Hizmetlerde ise hane halkı elektrik ve doğalgaz harcamaları toplam harcamalardaki artışta en etkili olan kalemlerdi.

Kişisel harcamalar Mart'ta 62.3 milyar dolar arttı. Kişisel tasarruflar Mart'ta 460.6 milyar dolar seviyesindeydi. Kişisel tasarrufların harcanabilir kişisel gelirlere oranı yüzde 3.1 olarak gerçekleşti.

Ocak ve Şubat harcamaları aşağı yönlü revize edildi

Açıklamada Ocak ve Şubat ayı tahminleri de revize edildi. Kişisel gelirler Mart ayı için daha önce açıklanan 74.7 milyar dolardan 64.2 milyar dolara revize edilirken, Şubat ayı için 67.3 milyar dolardan 57.1 milyar dolara revize edildi. Bu revizyonla Şubat ayında kişisel gelirler Şubat'ta yüzde 0.4 değil yüzde 0.3 artmış oldu.

Harcanabilir kişisel gelirler Şubat ayı için yüzde 0.2 artıştan yüzde 0.1 artışa revize edilirken, Kişisel tüketim harcamaları ise yine Şubat ayı için yüzde 0.2'den yüzde 0.0'a revize edildi. - İstanbul