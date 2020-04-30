ABD'de kişisel gelir ve harcamalar martta beklentinin üzerinde azaldı

ABD'de kişisel gelirler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta aylık yüzde 2 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 7,5 geriledi.

ABD'de kişisel gelirler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta aylık yüzde 2 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 7,5 geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azalış gösterdi. Şubat ayında da yüzde 0,6 artış kaydeden veriye ilişkin mart ayı beklentisi yüzde 1,5 azalması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da martta aylık yüzde 7,5 azalış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde bir gerileme kaydeden kişisel tüketim harcamaları verisinin bu dönemde yüzde 5 azalacağı tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamaları şubat ayında yüzde 0,2 artış göstermişti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise martta aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 1,3 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 1,7 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentileriyle paralel olurken, yıllık değişim beklentinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yıllık yüzde 1,6 artması bekleniyordu.

Açıklamada, Amerikalıların kişisel gelir ve harcamalarında bu dönemde yaşanan düşüşte, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: AA