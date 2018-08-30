ABD'de Kişisel Gelir ve Harcamalar Beklentiyi Karşıladı

NEW ABD'de temmuz ayına ilişkin kişisel gelirler yüzde 0,3 ve kişisel harcamalar yüzde 0,4 artarak beklentiyi karşıladı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, kişisel harcamalar temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı ve piyasa beklentisi paralelinde gerçekleşti.

Rapor, ayrıca, Amerikalıların kişisel gelirlerinin temmuzda beklenti paralelinde yüzde 0,3 arttığını ortaya koydu.

Bu arada, haziran ayına ilişkin kişisel gelirler ve harcamalardaki artış yüzde 0,4'te sabit bırakıldı.

Rapora göre, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,3 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak piyasa beklentisini karşıladı.