ABD'de kıran kırana başkanlık seçimi: Biden ve Trump'tan düello
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ABD'de kıran kırana başkanlık seçimi: Biden ve Trump'tan düello

04.11.2020 08:54 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:58
ABD'de kıran kırana başkanlık seçimi: Biden ve Trump'tan düello

Son yılların en kritik başkanlık seçimlerinden birine sahne olan ABD'de kıran kırana bir yarış yaşanıyor.

Son yılların en kritik başkanlık seçimlerinden birine sahne olan ABD'de kıran kırana bir yarış yaşanıyor. Demokrat aday Joe Biden, komuoyuna seslenerek, "Ama bakın. Nerede olduğumuz konusunda iyi hissediyoruz. Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyorum. Sonuç konusunda iyimserim. İnancınızı koruyun çocuklar," dedi. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise, Demokrat rakibi Biden'ın söylemlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Trump, bu gece açıklama yapacağını belirterek, "Demokratları başkanlık seçimlerini "çalmaya" çalışıyor. "BÜYÜK ilerliyoruz, ancak 'Seçimi' ÇALMAYA çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz!" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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