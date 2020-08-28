ABD'de kimyasal tesiste yangın
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ABD'de kimyasal tesiste yangın

ABD'nin Louisiana eyaletindeki kimyasal tesiste klor sızıntısı nedeniyle yangın çıktığı duyuruldu.

28.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:33

ABD'nin Louisiana eyaletindeki kimyasal tesiste klor sızıntısı nedeniyle yangın çıktığı duyuruldu. Çevre sakinleri, olası bir kimyasal sızıntıya karşı uyarıldı.

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Lake Charles ilçesinde bulunan kimyasal tesiste klor sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. ABD medyası, tüm işçilerin Laura fırtınası nedeniyle daha önce tahliye edildiğini, yangın çıktığı sırada orada bulunanların ise müdahale etmeye çalıştıklarını duyurdu. Çevre sakinlerine evlerinde kalması uyarısının yapıldığını belirten Louisiana Polis Departmanı'ndan Albay Kevin Reeves, 'Bu tip klor ayrışmaya başladığında ısı üretir ve yanmaya başlar' ifadelerini kullandı. Tesis ve çevresinde zeminde klor sızıntısı tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

ABD'de kimyasal tesiste yangın

Kaynak: DHA

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