ABD'de kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

29.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:45

ABD'de Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Sağlık yetkilileri sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda yaralanan bir kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle