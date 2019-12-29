ABD'de kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
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ABD'de kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

ABD'de Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

29.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:45
ABD'de kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

ABD'de eyaletinin Fort Worth kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Sağlık yetkilileri sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda yaralanan bir kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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