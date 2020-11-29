ABD'de kayakçılar çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de kayakçılar çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

29.11.2020 15:24 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:29
ABD'de kayakçılar çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

ABD'nin Colorado eyaletindeki Rock Dağları'nda iki kayakçı, kayak sporu yapmak için yaptığı zemin testinde çığ felaketiyle karşı karşıya kaldı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Rock Dağları'nda iki kayakçı, kayak sporu yapmak için yaptığı zemin testinde çığ felaketiyle karşı karşıya kaldı. O anlar amatör kameraya yansıdı

ABD'nin Colorado eyaletindeki Rock Dağları'na ait Berthoud Pass bölgesinde iki kayakçı ölümle burun buruna geldi. Kayakçılar, kayak sporu yapmak için zemini test etmeye çalıştığı sırada, çığ felaketi yaşandı.O anlar amatör kameraya yansıdı. Kayak öncesi zemini test eden kayakçılardan Joseph Triscari, yerel medyaya yaptığı açıklamada, " Arkadaşım ile sabahın erken saatlerinde bir süre kayak yaptık. Sonra Berthoud Pass'a geldik. Zemini test ettik. O sırada da çığ düştü. Zemin aniden kayınca, panik olduk" dedi.Çığ altında kalmaktan son anda kurtulan kayakçıların durumunun iyi olduğu ifade edildi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk ordusu için 'satılmış' diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Türk ordusu için "satılmış" diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Bodrum'da yine su borusu patladı; yolda oluşan çukura düşen kamyonettekiler son anda kurtuldu
Son dakika haberleri! Bodrum'da yine su borusu patladı; yolda oluşan çukura düşen kamyonettekiler son anda kurtuldu
Son dakika haberleri: ABD'de direksiyonda uyuyan sürücüsünün kaza anı kamerada
Son dakika haberleri: ABD'de direksiyonda uyuyan sürücüsünün kaza anı kamerada
Hakkari Valiliği 50 yıllık çığ kabusuna son verdi
Hakkari Valiliği 50 yıllık çığ kabusuna son verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Sezen Aksu Burcu Esmersoy Diego Armando Maradona
Spor Falcao Orhun Ene Ersun Yanal Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bakan Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de kayakçılar çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 15:38:38. #1.14#
title