ABD'de katliam gibi zincirleme trafik kazası! Hayatını kaybeden 10 kişiden 9'u çocuk

ABD'nin Alabama eyaletinde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen çocukların yaşlarının 9 ay ile 17 arasında değiştiği ve hayatını kaybeden 8 çocuğun istismara uğramış çocukları koruma altına alan Tallapoosa İlçe Kız Çiftliği'ne ait bir araçta olduğu açıklandı.

ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Butler ilçesi yakınlarındaki otoyol katliam gibi bir kazaya sahne oldu. CNN International'da yer alan habere göre, şiddetli fırtına nedeniyle otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Aynı habere göre, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

ÖLEN ÇOCUKLARIN YAŞLARI 9 AY İLE 17 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Adli Tıp Uzmanı Wayne Garlock yaptığı açıklamada, kazada ölen çocukların yaşlarının 9 ay ile 17 arasında değiştiğini duyurdu. Kazada hayatını kaybeden 8 çocuğun ise istismara uğramış çocukları koruma altına alan Tallapoosa İlçe Kız Çiftliği'ne ait bir araçta olduğunu açıklandı.

KAZANIN FIRTINA NEDENİYLE YAŞANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Garlock, başka bir araçta bulunan 29 yaşındaki baba ve 9 aylık kızının da öldürüldüğünü söyledi. Polis fırtınanın neden olduğu düşünülen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

YETKİLİLER KAZAYA İLİŞKİN FOTOĞRAFLARI TALEP ETTİ

Alabama Emniyet Teşkilatı, kazanın fotoğraf veya videolarına sahip olabilecek kişilerden bunları yetkililere göndermelerini istedi. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu da soruşturma kapsamında bölgeye ekip sevk ettiğini duyurdu.