Kasırgaya Hazırlık Yapan ABD'liler, Sadece Vegan Ürünleri Almadı

ABD'nin tetikte beklediği, cumartesi günü karaya ulaşacağı tahmin edilen Florence kasırgasının yol açtığı şiddetli yağmur ve rüzgarlar kıyı kesimlerde hissedilmeye başlandı. Henüz fırtınanın kendisi ana karayı vurmazken, yaklaşan rüzgarlar halkı panikletmeye devam ediyor. Her ne kadar temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ulaşım güç hale geldiyse de bazı marketlerden vegan bölümlerindeki yiyeceklerin halen durduğu görüldü.

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağmurların hayati tehlike arz ettiği belirtildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Bölge sakinleri şiddetli fırtınaya karşı hazırlıksız yakalanmamak için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Evlerinin kapı ve pencerelerini tahtalarla kaplayan yerel halk, fırtınadan zarar görmemek için önlemlerini almaya devam ediyor.

Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, Florence nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği uyarısında bulunuldu. Uzmanlar, kasırganın hızının kategori 2'ye düşmüş olmasına rağmen bölgedeki etkisinin hala büyük olabileceğini tahmin ediyor. Dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu New Bern'de halen açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

Bölgede bulunanlar olası bir felaket durumuna karşı hazırlıksız yakalanmamak için yiyecek ve içecek stokluyor. Marketlerin raflarını talan eden halk, reyonlardaki tüm ürünleri boşalttı.

Her ne kadar temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ulaşım güç hale geldiyse de bazı marketlerden vegan bölümlerindeki yiyeceklerin halen durduğu görüldü. Bu durum ile alay eden sosyal medya kullanıcılar "Kıyamet bile kopsa vegan olmam" yorumlarını yaptı.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, Florence nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği uyarısında bulunuldu. Uzmanlar, kasırganın hızının kategori 2'ye düşmüş olmasına rağmen bölgedeki etkisinin hala büyük olabileceğini tahmin ediyor. Dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu New Bern'de halen açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Şehrin bir kısmı okyanustan gelen şiddetli dalgalar nedeniyle sular altında kalırken, şiddetli rüzgar ve sağanak da etkisini gösteriyor.

ENERJİ KESİNTİLERİ BAŞLADI

Bölgedeki petrol istasyonlarının da çalışmadığı ifade edilirken, enerji şirketleri 3 milyon ev ve işyerinden 1 milyonunun enerjisiz kalacağını tahmin ediyor. Elektrik hatlarının yeniden onarılmasının günler sürebileceği belirtiliyor.

Doğu kıyısı eyaletleri Güney ve Kuzey Carolin'da hava koşullarının kötüleşmeye başlamasıyla birlikte, yaklaşık 100 bin eve elektrik verilemediği ifade edildi.

CUMARTESİ ANA KARAYI VURACAK

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, perşembe akşamı ve cuma günü kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların Güney Carolina'da etkili olacağı bildirildi.