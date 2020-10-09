ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı
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ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

09.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:13
ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde yapılan aramada, bir minibüsün bagajında karton kutuda saklanan 13 göçmen yakalandı.

- ABD'nin Teksas eyaletinde yapılan aramada, bir minibüsün bagajında karton kutuda saklanan 13 göçmen yakalandı.

ABD'de şeytanın aklına gelmez denilen bir olay yaşanı. Meksika sınırından ABD'nin Teksas eyaletine kaçak yollarla geçen 13 göçmen bir minibüsün bagajına yerleştirilen karton kutularda paketlenmiş olarak bulundu. Yetkililer, göçmenlerin, 3 Ekim'de ABD'nin Interstate Highway 35 karayolu üzerindeki Laredo'nun kuzeyindeki bir kontrol noktasında, bantla kapatılmış kutularda sıkıştırılmış halde bulunduğunu ifade etti.

ŞOFÖRE GÖZALTI, GÖÇMENLERE TUTUKLAMA

Yetkililer, kaçak göçmenleri  sınırda yapılan arama sırasında bir sniffer köpeğin uyarı vermesi sonucu tespit edildiğini açıkladı. Kaçak göçmenler tutuklanırken, göçmenleri taşıyan ABD vatandaşı şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.


- Abd
ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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