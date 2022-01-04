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ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi

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- ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez kar gören pandanın keyifli anları görüntülendi.

- ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez kar gören pandanın keyifli anları görüntülendi.

ABD'de yoğun kar ve fırtına etkisini sürdürüyor. Başkent Washington'a dün düşen yılın ilk karı hayatı olumsuz etkilerken, devlet daireleri ve okullar kapatıldı. Kentteki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ise gülümseten anlar yaşandı. Bahçedeki 16 aylık panda Xiao Qi Ji, ilk kez kar gördü. Karla tanışan panda, bahçeyi kaplayan karda yuvarlanarak karın keyfini çıkardı. Diğer pandayla birlikte de oynayan Ji, doyasıya eğlendi. İki pandanın keyifli anları güvenlik kamerasına yansırken, yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı.

ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi

ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi

ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi

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