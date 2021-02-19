ABD'de karantinada doğan ikizler 9 ay sonra evine döndü

Amerika Birleşik Devletleri 'nin (ABD) Alaska eyaleti kısıyındaki St. Paul Adası'nda yaşayan Cara Lestenkof-Mandregan (27) geçtiğimiz Haziran ayında karantinada ikiz bebek dünyaya getirdi. Genç kadın ikiz bebekleriyle birlikte 9 ay sonra evine döndü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alaska eyaleti kısıyındaki St. Paul Adası'nda yaşayan Cara Lestenkof-Mandregan (27) geçtiğimiz Haziran ayında karantinada ikiz bebek dünyaya getirdi. Cara Lestenkof-Mandregan adlı kadın, koronavirüs salgını sırasında güvenli bir şekilde ikiz bebeklerini dünyaya getirmek için için 10 hafta boyunca evinden 3 saat uzaklıktaki bir hastanede karantiya girdi.İkiz kızları Mila ve Anna'yı dünyaya getiren Cara Lestenkof-Mandregan, bebekleri doğar doğmaz 10 hafta boyunca karantinada kaldı. Hastanede karantinada gözlerini açan Mila, Anna ve anneleri Cara Lestenkof-Mandregan, 9 ay sonra yaklaşık 400 nüfuslu ve ABD ile Rusya arasındaki Bering Denizi'nde bulunan St. Paul Adası'ndaki evlerine döndü.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı