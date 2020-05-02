ABD'de karantina karşıtı protestolar dalga dalga yayılıyor
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ABD'de karantina karşıtı protestolar dalga dalga yayılıyor

ABD'de karantina karşıtı protestolar dalga dalga yayılıyor
02.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:22

ABD'de karantina karşıtı protestolar dalga dalga yayılıyorTuba KARA, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de, karantina karşıtı protestolar devam ediyor.

ABD'de karantina karşıtı protestolar dalga dalga yayılıyor

Tuba KARA, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de, karantina karşıtı protestolar devam ediyor. Kaliforniya'da binlerce kişi, karantinayı protesto etti.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de ilk olarak 15 Nisan'da Michigan eyaletinde başlayan ve daha sonra 20'den fazla eyalete yayılan karantina karşıtı eylemler devam ediyor. Kaliforniya'nın Huntington Beach bölgesinde büyük kalabalıklar halinde toplanan binlerce kişi, Vali Gavin Newsom'ın devam ettirdiği karantina önlemlerini ve plaj kapatılmasını protesto etti.

VALİ PROTESTO EDİLDİ

Vali Newsom'ın kararı üzerine cuma günü, sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesini önlemek için tüm plajları kapatma emri yürürlüğe girdikten sonra binlerce kişi, evde kal çağrılarını ve plaj kapanışlarını protesto etmek için Huntington Beach sokaklarında toplandı. Ellerinde pankartlarla yürüyüp sloganlar atan binlerce kişi trafiğin akışını engelleyerek valinin uyguladığı sosyal izolasyon kurallarını protesto etti.

ATLI POLİSLERDEN KALABALIĞA MÜDAHALE

Atlı polislerin kalabalığa müdahale ettiği ifade edilirken Huntington Beach polisinden yapılan açıklamada, protestolara katılan kişi sayısının 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu duyuruldu. En az iki Kaliforniya şehrinin, Vali Newsom'un plajları kapama emrine karşı 'yasal yollara' başvurduğu bilgisi edinildi.

ABD'de karantina karşıtı protestolar dalga dalga yayılıyor

Kaynak: DHA

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