ABD'de karantina gölgesinde sıra dışı mezuniyet töreni
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ABD'de karantina gölgesinde sıra dışı mezuniyet töreni

ABD'de karantina gölgesinde sıra dışı mezuniyet töreniABD, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de, karantina nedeniyle bir hukuk öğrencisi mezuniyet törenini sıradışı bir boyuta taşıdı.

20.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:24

ABD'de karantina gölgesinde sıra dışı mezuniyet töreni

ABD, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de, karantina nedeniyle bir hukuk öğrencisi mezuniyet törenini sıradışı bir boyuta taşıdı. Hukuk öğencisi, arkadaşlarının fotoğraflarını basarak evinin arka bahçesinde mezuniyet töreni düzenledi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Brooklyn Hukuk Fakültesi öğrencisi Alexandra Lenczewski, ülkedeki genel karantina uygulaması nedeniyle yapılamayan mezuniyet töreni için sıradışı bir yönteme başvurdu. Lenczewski, sınıf arkadaşlarının fotoğrafını basıp üzerlerine kartondan kep yaptı. Lenczewski, alfabetik sırayla yerleştirdiği fotoğrafları tek tek bahçesine yerleştirdi.

"MEZUNİYETİMİZ UNUTULMASIN DİYE HERŞEYİ YAPTIM"

Mezuniyet töreni? gerçekleştiren ve bunu sosyal medyada paylaşan Lenczewski, 'Bir ulus olarak geçirdiğimiz karanlık zamanlara rağmen, amacımız arka bahçelerimizdeki ışığı görmek ve hatırlatmaktı. Uzun bir yolculuk olan öğrencilik yıllarında bir zorluğu daha gördük. Hepimiz karantinadayız. Amacımız mezuniyet törenini es geçmemekti. Bunun için herşeyi yaptım" dedi.

ABD'de karantina gölgesinde sıra dışı mezuniyet töreni

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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