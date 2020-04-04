ABD'de Karantina Emrine Uymayan İki Kişiye Dijital Kelepçe Cezası Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde karantina emrine uymayan iki yeni tip koronavirüs hastasına ceza verildi. B.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde karantina emrine uymayan iki yeni tip koronavirüs hastasına ceza verildi. B.B. ve P.B. isimli iki ev arkadaşına yerel mahkeme kararı ile dijital kelepçe takıldı. Kentucky eyaletinde bir süredir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Karantina Emrine Uymayan İki Kişiye Dijital Kelepçe

Kentucky eyaletinde yayın yapan yerel haber kanalı WDRB'de yer alan habere göre hakim Charles Cunningham, karantina emrine uymayan iki yeni tip koronavirüs hastasına dijital kelepçe takılmasına karar verdi.

Hakim Charles Cunningham, konu ile ilgili WDRB haber kanlına yaptığı açıklamada, 23 Mart tarihinde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan iki ev arkadaşının 3 gün sonra sokakta sağlık görevlileri tarafından görüldüğünü ve tüm uyarılara rağmen hastanenin uyguladığı karantina kurallarına uymadıklarını belirtti. Cunningham, bu durumlardan dolayı iki ev arkadaşına ev hapsi cezası verdiğini söyledi.

Kentucky'de Son Durum

Kentucky Valisi Andy Bechear, evde kalma emrine uyulmazsa ve sosyal mesafeye dikkat edilmezse eyalet sınırları içinde hayatını kaybeden sayısının 13,000'e ulaşabileceğini ifade etti. Kentucky Valisi Bechear, cuma günü yaptığı açıklamaya göre Kentucky'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 831'e yükseldi. Eyalet genelinde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı ise 37'ye ulaştı.