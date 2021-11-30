ABD'de 'Kara Cuma'da Silah Şiddeti
Amerika'da Şükran Günü sonrası alışveriş merkezlerinde silahlı şiddet bir kez daha endişe yarattı.
Amerika'da Şükran Günü sonrası alışveriş merkezlerinde silahlı şiddet bir kez daha endişe yarattı. Kuzey Carolina ve Washington eyaletlerinde yaşanan silahlı saldırılarda toplamda yedi kişi yaralandı
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