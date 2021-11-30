ABD'de 'Kara Cuma'da Silah Şiddeti - Haberler
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ABD'de 'Kara Cuma'da Silah Şiddeti

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Amerika'da Şükran Günü sonrası alışveriş merkezlerinde silahlı şiddet bir kez daha endişe yarattı.

Amerika'da Şükran Günü sonrası alışveriş merkezlerinde silahlı şiddet bir kez daha endişe yarattı. Kuzey Carolina ve Washington eyaletlerinde yaşanan silahlı saldırılarda toplamda yedi kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına...

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