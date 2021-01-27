ABD'de kar yağışı trafiği alt üst etti: 8 TIR birbirine girdi

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir otoyolda buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir otoyolda buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 TIR birbirine girererken, trafik 12 saat kilitlendi.

Amerika'nın Arizona eyaletindeki Kingman kenti çıkışında kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza 8 TIR birbirine girdi. Kaza nedeniyle trafiğin 12 saat kilitlendiği ifade edildi. Bölgede eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle yolda kalan şoförlerin donma tehlikesine karşı arama kurtarma ekipleri tarafından yardım gönderildiği aktarıldı. Kazada can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı