ABD'de kar fırtınasının neden olduğu kazada 3 kişi öldü - Haberler
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ABD'de kar fırtınasının neden olduğu kazada 3 kişi öldü

ABD'de kar fırtınasının neden olduğu kazada 3 kişi öldü
AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin doğu yakasına ulaşan kar fırtınası nedeniyle, Marlyand'deki bir bağlantı yolunda önündeki kamyona çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD'nin doğu yakasına ulaşan kar fırtınası nedeniyle, Marlyand'deki bir bağlantı yolunda önündeki kamyona çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Montgomery ilçesi İtfaiye ve Kurtarma Servisi, Maryland ile başkent Washington arasında kalan Columbia Pike yolunda kar küreme aracına arkadan çarpan araçtaki 2'si kadın 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ülkenin doğu yakasında hala etkisini sürdüren kar fırtınası yüzünden Virginia'da gece boyunca, eyaletler arası otoyolu I-95 üzerinde mahsur kalan sürücüler yaklaşık 80 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bölgedeki yerel medyanın paylaştığı bilgilere göre, araçlarıyla uzun süre trafikte kalan birçok sürücünün yakıtı bitti.

Virginia Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Kelly Hannon, yaptığı açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede insanlara yardım için ulaşıyoruz. Durumun ciddiyetini anlıyoruz." dedi.

Ayrıca, I-95 otoyolunda gece boyunca araçlarında mahsur kalanlar arasında ABD'li bir senatörün bulunduğu bilgisi de birçok medya kanalında yer aldı.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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