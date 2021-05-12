ABD'de kapatılan petrol boru hattı, güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısına neden oldu
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ABD'de kapatılan petrol boru hattı, güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısına neden oldu

ABD'de kapatılan petrol boru hattı, güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısına neden oldu
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısının yaşandığı bildirildi.

Siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısının yaşandığı bildirildi.

ABD'nin güney eyaletlerinde ortaya çıkan benzin sıkıntısı yüzlerce benzin istasyonunun etkilerken, bazı eyaletlerde istasyonların işlemlerini durdurduğu rapor edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Virginia'dan Florida'ya kadarki hemen tüm eyaletlerde benzin stoklarının tükenmeye başladığı ve benzin fiyatlarının arttığı kaydedildi.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların panik yaparak ihtiyaçlarından fazla benzin aldıkları ve bu sebeple stokların hızlı tükendiğini ifade etti.

Öte yandan Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette artan benzin sıkıntısı nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 5 gün önce siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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