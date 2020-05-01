ABD'de kapanan restoranlar nedeniyle halk et reyonlarına akın etti
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ABD'de kapanan restoranlar nedeniyle halk et reyonlarına akın etti

ABD'de kapanan restoranlar nedeniyle halk et reyonlarına akın etti
01.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:54

ABD'de kapanan restoranlar nedeniyle halk et reyonlarına akın ettiABD (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

ABD'de kapanan restoranlar nedeniyle halk et reyonlarına akın etti

ABD (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. ABD genelinde tedbir amacıyla restoranların sadece paket servis hizmetini vermesi nedeniyle Amerikalılar süpermarketlerdeki et reyonlarına akın etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. ABD genelindeki süpermarketlerin büyük çoğunluğunda et, tavuk ve domuz ürünü bulunan dolaplar boş kaldı. Ülkedeki et fabrikalarının koronavirüsten dolayı kapanması ve kalan et ürünlerinin tedariklerinin gerçekleşememesiyle birlikte market rafları bir yandan boş kalırken; diğer yandan restoranların kapanmasıyla birlikte ellerinde kalan ürünleri depolamada zorlanan üreticiler ellerindeki etleri imha etmek zorunda kaldı. Demirören Haber Ajansı (DHA), başkent Washington yakınlarındaki bir süpermarkette boş kalan et raflarını görüntüledi. Ünlü süpermarkette temizlik ürünlerinin bulunduğu raflardaki boşluklar da dikkat çekti.

TRUMP'TAN ET İMALATI İÇİN BAŞKANLIK KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede et üretim ve tedarik sorunu çıkmasından dolayı et işleme tesisleri ve kesimhanelerin açık kalması için bir kararname imzaladı. Trump, bu kararnamesiyle birlikte Savunma İmalat Yasası kapsamında bu tesislerin gıda tedarikini korumak için açık kalması emrini vermiş oldu. ABD Başkanı ünlü tavuk eti üreticisinde Tyson Foods ile konu üzerine çalıştıklarını söylemiş ve "Bugün bir kararname imzalayacağız" demişti.

TRUMP'IN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI TAVUK FİRMASI ÇALIŞANLARINDA COVİD-19 ÇIKMIŞTI

Öte yandan, halk sağlığı yetkilileri, Tennessee'deki Tyson Foods tesisinde yaklaşık 90 çalışanında koronavirüs çıktığını açıklamıştı. Halk Sağlığı Departmanı, Nashville'in yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Goodlettsville'deki Tyson fabrikasında, 90 kişide koronavirüs tespit edildiğini söylemiş ve fabrika yetkilileri, hastalığın yayılmasını engellemek için üretim tesislerinin kapalı kalacağını açıklamıştı.

ABD'de kapanan restoranlar nedeniyle halk et reyonlarına akın etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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