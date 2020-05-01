ABD'de kapanan restoranlar nedeniyle halk et reyonlarına akın etti

, başkent Washington yakınlarındaki bir süpermarkette boş kalan et raflarını görüntüledi.

, başkent Washington yakınlarındaki bir süpermarkette boş kalan et raflarını görüntüledi. Ünlü süpermarkette temizlik ürünlerinin bulunduğu raflardaki boşluklar da dikkat çekti.

TRUMP'TAN ET İMALATI İÇİN BAŞKANLIK KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede et üretim ve tedarik sorunu çıkmasından dolayı et işleme tesisleri ve kesimhanelerin açık kalması için bir kararname imzaladı. Trump, bu kararnamesiyle birlikte Savunma İmalat Yasası kapsamında bu tesislerin gıda tedarikini korumak için açık kalması emrini vermiş oldu. ABD Başkanı ünlü tavuk eti üreticisinde Tyson Foods ile konu üzerine çalıştıklarını söylemiş ve "Bugün bir kararname imzalayacağız" demişti.

Öte yandan, halk sağlığı yetkilileri, Tennessee'deki Tyson Foods tesisinde yaklaşık 90 çalışanında koronavirüs çıktığını açıklamıştı. Halk Sağlığı Departmanı, Nashville'in yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Goodlettsville'deki Tyson fabrikasında, 90 kişide koronavirüs tespit edildiğini söylemiş ve fabrika yetkilileri, hastalığın yayılmasını engellemek için üretim tesislerinin kapalı kalacağını açıklamıştı.

Kaynak: DHA