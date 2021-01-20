ABD'de Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams istifa etti

20.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:00
ABD'de Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams istifa etti

NEW ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

NEW ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Kamu Sağlığı Dairesi Başkanlığı görevini 3 yılı aşkın süredir yürüten Adams, Başkan Joe Biden'ın yemin töreninin ardından, Facebook hesabından yaptığı açıklama ile istifa etti.

Adams açıklamasında, "Bu büyük ulusa hizmet etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu hayatımın en şerefli göreviydi. Umarım 2021 ve sonrasında bizi birleştiren şeylere daha fazla odaklanıp bizi ayrıştıran şeylerin üstüne basıp yükselebiliriz." ifadesini kullandı.

Adams, bugün erken saatlerde Twitter hesabı üzerinden, "Biden ekibi benden istifa etmemi istedi. Bu millete hizmet etmek hayatımın onuruydu. Herkesin sağlığına kavuşması, eşit fırsatlara sahip olması için elimden geleni yapacağım." açıklamasında bulunmuştu.

Adams'ın 4 yıllık görev süresi Eylül 2021'de dolacaktı.

Eski Başkan Donald Trump, bir önceki Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Vivek H. Murthy'yi, Nisan 2017'de, görev süresi dolmadan görevden almış ve yerine Jerome Adams'ı getirmişti.

Murthy'nin henüz 3. yılında görevinden el çektirilmesi üzerine, Mayıs 2017'de, 7 Demokrat senatör, "Kamu Sağlığı Dairesi başkanları bağımsız olmalı ve siyasi baskıdan uzak kalmalı." diyerek Beyaz Saray'a şikayet dilekçesi göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Ozan Doğulu Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 00:03:46. #1.14#
title