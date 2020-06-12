ABD'de kaldırım olmadığı için yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki
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ABD'de kaldırım olmadığı için yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki

NEW ABD'nin Oklahoma eyaletinde yolun ortasından yürüdüğü için gözaltına alınan iki siyahi gencin görüntüleri tepkilere neden oldu.

ABD'de kaldırım olmadığı için yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki
12.06.2020 01:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:34

NEW ABD'nin Oklahoma eyaletinde yolun ortasından yürüdüğü için gözaltına alınan iki siyahi gencin görüntüleri tepkilere neden oldu.

Siyahi George Floyd'un Minneapolis'te gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatına kaybetmesine yönelik ülke genelinde protestolar devam ederken, 4 Haziranda Oklahoma Tulsa'da yaşanan bir olay ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

Polislerin üzerinde bulunan kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, iki siyahi gencin tenha bir yolda yürürken iki polis tarafından arkalarından yaklaşılarak durdurulduğu ve yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü.

Gençler polislere niye gözaltına alındıklarını sorarken polislerden biri trafiğe açık yolda yürümenin yasalara aykırı olduğunu söylediği duyuldu.

Bunun üzerine iki siyahi gencin, yaya kaldırımı olmadığı için yolda yürümek zorunda kaldıklarını belirtmelerine rağmen polisin gençleri dinlemeyerek zorla polis aracına bindirdiği görüldü.

"Beni hapiste veya ölü olarak görmek istiyorsunuz"

Görüntüde, gözaltı sırasında siyahi gençlerden biri, "Siz beni hapiste veya ölü olarak görmek istiyorsunuz." diyerek polisin ırkçı bir davranış sergilediğine vurgu yaparken, diğer gencin ise arkadaşını sakinleştirmeye çalıştığı yer alıyor.

Lise çağında olduğu tahmin edilen iki gencin yere yatırılıp ters kelepçe ile gözaltına alınmasına tepki yağarken, Tulsa Belediye Başkanı George Bynum olay hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

İlgili polis şubesinin, olaya gösterilen tepkiler üzerine polisler tarafından çekilen gözaltı görüntülerini yayınlamak zorunda kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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