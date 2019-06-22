ABD'de kadınlarda cinsel isteği artıracak yeni bir ilaç piyasaya çıkıyor
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), menopoz öncesi kadınlarda cinsel isteği artıracak yeni bir ilaç üretildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), menopoz öncesi kadınlarda cinsel isteği artıracak yeni bir ilaç üretildi.
ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FAD), "Palatin Technologies Inc" ve "Amag Pharmaceuticals Inc" şirketleri tarafından üretilen "Vyleesi" adlı ilacın satışına onay verdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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