ABD'de Kadınlar Kürtaj Hakkı İçin Yürüdü - Haberler
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ABD'de Kadınlar Kürtaj Hakkı İçin Yürüdü

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Amerika'da Eylül ayında Teksas'ta yürürlüğe giren yeni kürtaj yasasının yarattığı tartışmalar büyümeye devam ederken, binlerce kadın bugün başkent Washington dahil birçok kentte düzenlenen Kadın Yürüyüşü eyleminde kürtaj hakkını savundu.

Amerika'da Eylül ayında Teksas'ta yürürlüğe giren yeni kürtaj yasasının yarattığı tartışmalar büyümeye devam ederken, binlerce kadın bugün başkent Washington dahil birçok kentte düzenlenen Kadın Yürüyüşü eyleminde kürtaj hakkını savundu

ABD'de Kadınlar Kürtaj Hakkı İçin Yürüdü
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MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması

 Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

 ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti
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Haber: ABD'de Kadınlar Kürtaj Hakkı İçin Yürüdü - Haberler
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