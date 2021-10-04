ABD'de Kadınlar Kürtaj Hakkı İçin Yürüdü
Amerika'da Eylül ayında Teksas'ta yürürlüğe giren yeni kürtaj yasasının yarattığı tartışmalar büyümeye devam ederken, binlerce kadın bugün başkent Washington dahil birçok kentte düzenlenen Kadın Yürüyüşü eyleminde kürtaj hakkını savundu.
Amerika'da Eylül ayında Teksas'ta yürürlüğe giren yeni kürtaj yasasının yarattığı tartışmalar büyümeye devam ederken, binlerce kadın bugün başkent Washington dahil birçok kentte düzenlenen Kadın Yürüyüşü eyleminde kürtaj hakkını savundu
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