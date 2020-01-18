: ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti

18.01.2020 23:09 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:11

ABD'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington D.C. olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

(2)

Kaynak: AA

Haber Videosu