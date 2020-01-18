ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti
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ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti

ABD'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington D.C. olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

18.01.2020 23:09 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:11
ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti

ABD'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta D.C. olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle yönetiminin politikalarını protesto etti.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti
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