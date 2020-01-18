ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti
ABD'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington D.C. olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.
18.01.2020 23:09 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:11
ABD'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington D.C. olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.
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Kaynak: AA