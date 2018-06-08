ABD'de Kaçak Göçmenler Federal Hapishanelere Naklediliyor

ABD'de Trump yönetimi, göçmenlik merkezlerinde yer kalmaması nedeniyle kaçak göçmenleri, federal hapishanelere nakletmeye başladı.

1600 kişiyi kapsayan yeni uygulama, Başkan Donald Trump'ın kaçak göçe karşı "sıfır hoşgörü" politikası kapsamında gözaltına alınan göçmenlerin sayısının hızla arttığına işaret ediyor.

Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) bunun göçmenliğin yeni yerlere yerleştirilinceye kadar uygulanacak geçici bir düzenleme olduğunu açıkladı.

Göçmenlerden 1000 kadarı California'daki bir hapishaneye gönderilecek. Bu kişilerin burada en az dört ay kalması planlanıyor.

California Teksas ve Washington'daki hapishanelerin sendika yetkilileri Reuters haber ajansına yaptıkları açıkalamda, nakillere hazırlanmak için yeterince zaman verilmediğini belirterek emniyet ve güvenlik konusunda kaygıları olduğunu söyledi.

ICE'nin, sınırı kaçak olarak geçerken yakalanan herkes hakkında dava açılmasını zorunlu kılan yasaları uyguladığı belirtiliyor.

'Federal hapishaneler, azılı mahkumlar için tasarlandı'

Önceki yönetimler zamanında sınırı ilk kez kaçak olarak geçerken yakalananlar, sınır dışı edilmek üzere ICE'ye bağlı gözetim merkezleri ya da düşük güvenlikli bölge hapishanelerinde tutuluyordu.

Ulusal Göçmenlik Forumu Başkanı Ali Noorani, "Federal hapishanelerimiz, kötülerin de kötülerini hapsetmek için tasarlanmıştır. Buraları azılı suçlulara göre planlanmıştır. Bu hapishaneler, iş aramak için gelen ya da ülkelerindeki şiddetten kaçan göçmenler için kullanılmamalı" dedi.

ICE, Trump döneminde yasa dışı sınır geçişleri ve ilticalar konusunda çok katı bir tutum sergilemekle eleştiriliyor. Trump yönetimi ayrıca yüzlerce göçmen çocuğun ailelerinden koparılması nedeniyle de tepkilere hedef oluyor.