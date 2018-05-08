ABD'de Jolts Açık İş Sayısı Rekor Seviyede

NEW ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mart ayında 6 milyon 550 bine yükselerek rekor kırdı.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı, martta önceki aya kıyasla 472 bin artarak 6 milyon 550 bin oldu ve ölçülmeye başlandığı 2000 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.



Veriye ilişkin piyasa beklentisi 6 milyon 20 bin seviyesindeydi.



Şubat ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı ise 6 milyon 52 binden 6 milyon 78 bine revize edildi.