ABD'de Jolts Açık İş Sayısı Rekor Seviyede

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ocak ayında 6 milyon 312 bine yükselerek rekor kırdı.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı yılın ilk ayında önceki aya kıyasla 645 bin artarak 6 milyon 312 bin oldu ve ölçülmeye başlandığı 2000'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Veriye ilişkin piyasa beklentisi 5 milyon 800 bin seviyesindeydi.



Aralık 2017 dönemine ait JOLTS Açık İş Sayısı ise 5 milyon 811 bine revize edildi.