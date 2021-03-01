ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

01.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:26
ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) 27 Şubat'ta onayladığı Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımına başlandığını duyurdu.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) 27 Şubat'ta onayladığı Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımına başlandığını duyurdu.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, dün gece 3,9 milyon doz Johnson&Johnson aşısının yola çıktığını ve en erken yarın sabah eyaletlerdeki sağlık merkezlerine ulaşarak uygulanmaya başlanabileceği bilgisini paylaştı.

Johnson&Johnson aşısının tek doz vurulduğuna işaret eden Walensky, aşının buzdolabı ısısında korunabilir olması nedeniyle nakliye ve uygulamada çok kolaylık sağlayacağının, bunun da ülkedeki aşılamayı hızlandıracağının altını çizdi.

FDA, 26 Şubat'ta bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından yeşil ışık yakılan Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil durum kullanımına 27 Şubat'ta onay vermişti.

Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olmuştu.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, ilk defa İngiltere ve Güney Afrika'da görülen Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı yeni varyantının ABD'de de ortaya çıkmasıyla tekrar bir salgın dalgasına neden olabileceği uyarısında bulunmuş, Johnson&Johnson aşısının zamanlamasının ümit verici olduğuna işaret etmişti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC'ye göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 75 milyona yaklaşmış durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 49,8 milyondan fazla kişiye ilk doz, 24,8 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Berat Albayrak Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece İrem Derici Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Erol Bulut Mesut Özil Caner Erkin İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 19:29:51. #1.16#
title