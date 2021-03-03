ABD'de Johnson & Johnson'ın aşısını vurulan ilk kişi oldu

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Barbara Schmalenberger (86), Johnson & Johnson şirketinin geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısını vurulan ilk kişi oldu.

Dünyanın umut bağladığı koronavirüs (Kovid-19) aşısı risk grubundaki kişilere uygulanmaya devam ediliyor. ABD'nin Ohio eyaletindeki Columbus kentinde yaşayan 86 yaşındaki Barbara Schmalenberger, Johnson & Johnson şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşını vurulan ilk kişi oldu. Amerikan medyasına konuşan Schmalenberger, "Gerçekten çok heyecanlıydım. Aracımdan indiğimde titriyordum, o kadar çok heyecanlanmıştım" dedi.

ABD'DE ONAY ALAN ÜÇÜNCÜ AŞI

Öte yandan, Johnson & Johnson şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, ABD'de kullanımına onay verilen üçüncü aşı olarak biliniyor. Diğer aşılardan farklı olarak Johnson & Johnson aşısı, tek doz olarak veriliyor. Öte yandan, taşıma ve depolama imkanlarının daha kolay olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı