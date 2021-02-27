ABD'de Johnson&Johnson ilaç firmasınca geliştirilen Kovid-19 aşısına yarın onay verilmesi bekleniyor
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ABD'de Johnson&Johnson ilaç firmasınca geliştirilen Kovid-19 aşısına yarın onay verilmesi bekleniyor

27.02.2021 01:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 01:42
ABD'de Johnson&Johnson ilaç firmasınca geliştirilen Kovid-19 aşısına yarın onay verilmesi bekleniyor

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar paneli, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının acil durum kullanımına yeşil ışık yaktı.

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar paneli, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının acil durum kullanımına yeşil ışık yaktı.

Aşının etkili ve güvenli olduğu yönünde FDA uzmanları tarafından yayımlanan analizin ardından bugün toplanan panel, aşının acil durum kullanımını görüştü.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının acil durumlarda kullanılması tavsiyesinde bulundu.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

FDA'nın aşının kullanımına yarın resmi onay vermesi bekleniyor.

Jonhson&Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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