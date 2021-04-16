ABD'de Johnson & Johnson Aşısı Geçici Olarak Durduruldu
ABD'de Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısının uygulanmasının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle geçici olarak durdurulması tavsiye edildi.
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ABD'de Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısının uygulanmasının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle geçici olarak durdurulması tavsiye edildi. Ayrıntıları Özlem Tınaz aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com