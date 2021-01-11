ABD'de Joe Biden'ın yemin töreninde katı güvenlik önlemleri
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ABD'de Joe Biden'ın yemin töreninde katı güvenlik önlemleri

11.01.2021 23:26 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:30
ABD'de Joe Biden'ın yemin töreninde katı güvenlik önlemleri

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapılacak olan yemin töreninde 15 bine yakın Ulusal Muhafızın görev alabileceği duyuruldu.

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapılacak olan yemin töreninde 15 bine yakın Ulusal Muhafızın görev alabileceği duyuruldu.

ABD Ulusal Muhafız Büro Şefi Daniel R. Hokanson, ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapılacak olan yemin töreninde 15 bine yakın Ulusal Muhafızın görev alabileceğini açıkladı. Hokanson, "Gizli Servis, Kongre Binası Polisi ve Park Polisi'nden destek talepleri aldık ve yemin törenindeki destek gereksinimlerini karşılamak için 15 bine kadar Ulusal Muhafız üyesi sağlama yetkisine sahibiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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