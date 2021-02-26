ABD'de izinsiz "biyometrik veri" toplamakla suçlanan TikTok kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyecek
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ABD'de izinsiz "biyometrik veri" toplamakla suçlanan TikTok kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyecek

26.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:29
ABD'de izinsiz

Çin'e ait sosyal medya uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance şirketinin, ABD'de Illinois eyaletinin "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası" uyarınca açılan davada varılan anlaşma gereği kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Çin'e ait sosyal medya uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance şirketinin, ABD'de Illinois eyaletinin "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası" uyarınca açılan davada varılan anlaşma gereği kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Federal davada, Tiktok'un, yüz ve parmak izi taraması da dahil tüm kişisel verileri kullanıcılarının rızası olmadan depolayarak Illinois eyaleti "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası"nın ihlal ettiği ifade edildi.

TikTok'un e-posta yoluyla yaptığı açıklamada ise uygulamanın kullanıcı topluluğu için güvenli ve eğlenceli bir ortam oluşturmayı hedeflediği belirterek davada varılan anlaşma kapsamında ABD'li kullanıcılarına 92 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

ABD'nin Illinois eyaleti, kişilerin rızası olmadan verileri toplayan şirketlere karşı maddi tazminat talep etmelerini sağlayan tek eyalet olma özelliği taşıyor.

Benzer şekilde Facebook, şubatta kullanıcıların biyometrik verilerini izinsin şekilde toplayıp sakladığı gerekçesiyle açılan davada 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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