ABD'de İthalat ve İhracat Fiyatları Temmuz'da Beklentilerin Üzerinde Arttı

– ABD'de Temmuz ithalat ve ihracat fiyatları beklentilerin üzerinde yükseldi. İthalat fiyatları yıllık yüzde 4.8 arttı, beklenti yüzde 4.5 artmasıydı. İhracat fiyatları yıllık ise yüzde 4.3 arttı, beklenti yüzde 4.2 artmasıydı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre;

"ABD ithalat fiyatları Temmuz'da aylık değişmedi, yıllık yüzde 4.8 arttı.

"ABD ihracat fiyatları ise Haziran'da yüzde 0.2 yükseldikten sonra Temmuz'da aylık yüzde 0.5 arttı. İhracat fiyatları yıllık bazda yüzde 4.3 yükseldi." - İstanbul