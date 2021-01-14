ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları geçen ay beklentileri aştı
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları geçen ay beklentileri aştı

14.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:32
ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları geçen ay beklentileri aştı

ABD'de ithalat fiyat endeksi, Aralık 2020'de aylık yüzde 0,9, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,1 artış gösterdi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, Aralık 2020'de aylık yüzde 0,9, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,1 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ait ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Ağustos 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ve piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren ithalat fiyat endeksinin, bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. İthalat fiyat endeksi, Kasım 2020'de ise yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,3 azaldı.

Geçen ay ithalat fiyat endeksinde görülen artışta, ithal akaryakıt fiyat endeksindeki yüzde 7,8'lik yükseliş etkili oldu.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,1 artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve son 7 aydır yükseliş gösteren verinin, yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Endeks, Kasım 2020'de ise yüzde 0,7 artmıştı.

Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksindeki yükselişte, tarım dışı ihracat fiyat endeksindeki yüzde 1,3'lük yükseliş belirleyici oldu. Tarımsal ihracata ilişkin fiyat endeksi ise geçen ay yüzde 0,6 arttı.

İhracat fiyat endeksi, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,2 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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