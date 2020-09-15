ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları ağustosta beklenenden fazla arttı
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları ağustosta beklenenden fazla arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,9 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları ağustosta beklenenden fazla arttı
15.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:11

ABD'de ithalat fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,9 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustosta ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin, ağustosta yüzde 0,5 artması tahmin ediliyordu. Endeks, temmuz ayında ise yüzde 1,2'lik artış göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,4 azaldı.

Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki yükselişte, ithal akaryakıt fiyat endeksindeki yüzde 3,3'lü yükseliş etkili oldu.

İhracat fiyat endeksindeki artışta tarım dışı ürünlerin fiyatları etkili oldu

ABD'de ihracat fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,5'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerini geride bırakan verinin, ağustosta yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Endeks, temmuz ayında ise yüzde 0,9 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,8 azaldı.

Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki yükselişte, tarım dışı ürünlerin artan ihracat fiyatlarının tarım ürünlerinin fiyatlarındaki düşüşü telafi etmesi belirleyici oldu.

Kaynak: AA

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