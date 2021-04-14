ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta beklenenden fazla arttı
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta beklenenden fazla arttı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta beklenenden fazla arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık yüzde 1,2 artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,1 yükseldi.

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ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık yüzde 1,2 artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,1 yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Beklentilerin üzerinde artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1 artması öngörülüyordu. Söz konusu endeks, şubatta yüzde 1,3'lük artış göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,9 artarak Ocak 2012'den bu yana kaydedilen en büyük yıllık artışı gösterdi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 2,1'lik artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren endeksin, yüzde 1 artması tahmin ediliyordu. Endeks, şubatta ise yüzde 1,6 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,1 artarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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