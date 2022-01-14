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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geçen ay beklenmedik düşüş gösterdi

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geçen ay beklenmedik düşüş gösterdi
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'de ithalat fiyat endeksi, geçen ay artış beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,2 azalırken, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,8'lik düşüş kaydetti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, geçen ay artış beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,2 azalırken, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,8'lik düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Beklentilerin aksine azalış kaydeden ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Ağustos 2021'den bu yana aylık bazda ilk kez düşüş gösteren ithalat fiyat endeksi, geçen yıl kasımda yüzde 0,7 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine ise yüzde 10,4'lük yükseliş kaydetti.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 1,8 azaldı.

Bu dönemde beklenmedik düşüş gösteren verinin yüzde 0,3 artması tahmin ediliyordu. Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösteren endeks, geçen yılın kasım ayında yüzde 0,8 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14,7 arttı.

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