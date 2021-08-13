ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda arttı
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda arttı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,3 artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,3 artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Bu dönemde beklenenden az artış gösteren ithalat fiyat endeksinin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. Söz konusu endeks, haziranda yüzde 1,1 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,2'lik yükseliş kaydetti.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 arttı.

Piyasa beklentilerini aşan endeksin, yüzde 0,8 artması tahmin ediliyordu. Son 14 aydır artış gösteren endeks, haziranda ise yüzde 1,2 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,2 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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