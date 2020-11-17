ABD'de ithalat fiyatları azalırken ihracat fiyatları ekimde arttı
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ABD'de ithalat fiyatları azalırken ihracat fiyatları ekimde arttı

17.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:26
ABD'de ithalat fiyatları azalırken ihracat fiyatları ekimde arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ekimde aylık yüzde 0,1 azalırken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,2 artış gösterdi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ekimde aylık yüzde 0,1 azalırken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,2 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artması bekleniyordu. İthalat fiyat endeksi, eylülde ise yüzde 0,2'lik artış göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1 azaldı.

Bu dönemde ithalat fiyat endeksinde görülen azalışta ithal akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 1,9'luk düşüş etkili oldu.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,2'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin biraz altında kalan verinin, ekimde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Endeks, eylül ayında ise yüzde 0,6 artmıştı.

Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksindeki yükselişte ise yüksek tarımsal ihracat fiyatları belirleyici oldu. Tarımsal ihracatın maliyeti ekimde yüzde 3,4 arttı.

İhracat fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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