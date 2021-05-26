ABD'de itfaiye helikopteri düştü
ABD'nin Florida eyaletinde, içinde 4 kişinin bulunduğu bir itfaiye helikopterinin düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin Florida eyaletinde, içinde 4 kişinin bulunduğu bir itfaiye helikopterinin düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, itfaiye helikopterinin dün yerel saatle 16.00'da, Florida'nın merkezinde bulunan Leesburg Havalimanı yakınlarında düştüğünü kaydetti.
Düşen helikopterde bulunan 1 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını aktaran yetkililer, diğer 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere