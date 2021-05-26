ABD'de itfaiye helikopteri düştü
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ABD'de itfaiye helikopteri düştü

ABD'de itfaiye helikopteri düştü
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

ABD'nin Florida eyaletinde, içinde 4 kişinin bulunduğu bir itfaiye helikopterinin düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinde, içinde 4 kişinin bulunduğu bir itfaiye helikopterinin düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, itfaiye helikopterinin dün yerel saatle 16.00'da, Florida'nın merkezinde bulunan Leesburg Havalimanı yakınlarında düştüğünü kaydetti.

Düşen helikopterde bulunan 1 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını aktaran yetkililer, diğer 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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