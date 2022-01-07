ABD'de istihdam geçen ay beklentileri karşılayamadı

ABD'de tarım dışı istihdam, geçen ay 199 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça gerisinde kalırken, işsizlik oranı yüzde 3,9'a indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen ay 199 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 400 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının devam ettiği sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler, imalat, inşaat, ulaşım ve depolama oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın ekim ve kasım ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, ekimde tarım dışı istihdamdaki artış 546 binden 648 bine yükseltilirken, kasım ayı verisindeki artış 210 binden 249 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı salgın döneminin en düşük seviyesinde

ABD'de işsizlik oranı ise geçen ay 0,3 puan azalarak yüzde 3,9'a geriledi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren ve Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik oranının, yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı, Kasım 2021'de yüzde 4,2 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 483 bin kişi azalarak 6,3 milyona indi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde değişim göstermeyerek yüzde 61,9 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde değişim göstermeyerek 34,7 olarak kaydedilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç 31,31 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, ülkede istihdamın, çalışan bulma sıkıntısı nedeniyle geçen ay beklenenden daha az arttığını ve artan Kovid-19 vakaları nedeniyle istihdam artışının kısa vadede "ılımlı" seyredebileceğini belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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