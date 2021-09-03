ABD'de istihdam artışı ağustosta yavaşladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de istihdam artışı ağustosta yavaşladı

ABD'de istihdam artışı ağustosta yavaşladı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 235 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 5,2'ye düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 235 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 5,2'ye düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, ağustosta 235 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında bir artış gösteren ve 7 ayın en düşük seviyesine inen tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 750 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektörler, profesyonel ve ticari hizmetleri, nakliye ve depolama, özel eğitim, imalat ve diğer hizmetler oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, haziranda tarım dışı istihdamdaki artış 938 binden 962 bine yükseltilirken, temmuz ayı verisindeki artış 943 binden 1 milyon 53 bine çıkarıldı.

İşsizlik beklentiler dahilinde geldi

ABD'de işsizlik oranı ise ağustosta 0,2 puan azalarak yüzde 5,2'ye geriledi. Bu dönemde beklentiler ile paralel bir seyir izleyen işsizlik oranı, Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 5,4 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı ağustosta 318 bin kişi azalarak 8,4 milyona indi. İş gücüne katılım oranı, ağustosta değişim göstermeyerek yüzde 61,7 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati ağustosta 34,7 seviyesinde gerçekleşirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise ağustosta 30,73 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı Kovid-19 salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, istihdam artışının ağustosta keskin bir şekilde yavaşladığını, ağustos verisinin Kovid-19 salgınında Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,32'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,32'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Metin Çekmez Haluk Levent Deniz Akkaya Derya Şensoy
Spor Diego Muslera Samet Aybaba Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD'de istihdam artışı ağustosta yavaşladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 16:34:37. #1.16#

title