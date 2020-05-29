ABD'de İşsizlik Yardımı Başvuruları 41 Milyonu Geçti
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Corona virüsü kaynaklı karantina uygulamalarının başladığı Mart ayı ortasından bu yana işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 41 milyonu geçti.
29.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:46
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Corona virüsü kaynaklı karantina uygulamalarının başladığı Mart ayı ortasından bu yana işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 41 milyonu geçti. Ayrıntıları New York'tan Aslı Pelit aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com