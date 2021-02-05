ABD'de işsizlik oranı ocakta yüzde 6,3'e geriledi

ABD'de tarım dışı istihdam, ocakta 49 bin kişi artarak beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,3'e geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, ocakta 49 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 50 bin kişi artması tahmin ediliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan önlemlerin etkisiyle geçen yılın sonunda azalış gösteren istihdam, ocak ayında az da olsa yeniden toparlanma sinyali verdi.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektörler, profesyonel ve ticari hizmetler, kamu ile eğitim oldu. Eğlence ve konaklama, perakende ticaret, sağlık hizmetleri ile nakliye ve depolama sektörlerinde ise istihdam kaybı yaşandı.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, kasımda tarım dışı istihdamdaki artış 336 binden 264 bine, aralık ayı verisindeki azalış ise 140 binden 227 bine revize edildi.

İşsizlik oranı düşüş eğilimini korudu

ABD'de işsizlik oranı ise ocakta 0,4 puan azalarak yüzde 6,3'e geriledi. Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının, değişim göstermemesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 6,7 olmuştu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 606 bin kişi azalarak 10,1 milyona düştü. İş gücüne katılım oranı, ocakta 0,1 puan azalarak yüzde 61,4 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati ocakta 35 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise ocakta 29,96 dolar olarak kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl mart ve nisan aylarında 22 milyonu aşkın kişi işini kaybetmişti. İşsizlik oranı da Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü. Söz konusu toparlanma, 2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmişti.

Analistler, istihdam verisinin ülkede Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik yeni bir destek paketi ihtiyacına işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin